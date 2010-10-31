У Кременчуку в депутати балотується «115-річний кандидат»

У Кременчуку Полтавської області в депутати міськради на виборчій дільниці № 36 через технічну помилку балотується 115-річний кандидат.

Як передає кореспондент УНІАН, у бюлетенях з виборів депутатів до міськради по мажоритарному виборчому округу № 12 значиться кандидат Сергій ВОВК, рік народження якого вказано як 1905.

Насправді рік народження С.ВОВКА – 1962-й. Про це повідомляє інформаційний плакат, розміщений на цій самій виборчій дільниці, і такі дані були подані кандидатом до тервиборчкому.

«Члени комісії звернули увагу на помилку в бюлетенях, і ми повідомляли про неї у тервиборчком, але передруковувати бюлетені ніхто не став, їх роздали для голосування», - сказав голова комісії дільниці № 36.