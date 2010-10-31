З дільниць почали виганяти спостерігачів і журналістів
23:52, 31 жовтня 2010Політика
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Повідомлення з Київщини
На виборчих дільницях Поліського району Київської області масово почали виводити спостерігачів та журналістів, довірених осіб кандидатів.
Про це УНІАН повідомив голова політичної партії “Правда”, кандидат в депутати до Київської облради Сергій РИБАЛКА.
За його словами, спостерігачів та журналістів почали виводити відразу після закриття дільниць.
Кандидат не виключає, що це робиться з метою сфальсифікувати вибори, “адже переважна більшість ДВК представляють партію влади”.
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