З дільниць почали виганяти спостерігачів і журналістів

На виборчих дільницях Поліського району Київської області масово почали виводити спостерігачів та журналістів, довірених осіб кандидатів.

Про це УНІАН повідомив голова політичної партії “Правда”, кандидат в депутати до Київської облради Сергій РИБАЛКА.

За його словами, спостерігачів та журналістів почали виводити відразу після закриття дільниць.

Кандидат не виключає, що це робиться з метою сфальсифікувати вибори, “адже переважна більшість ДВК представляють партію влади”.