Комуністам забракло 7% голосів у Луганську

У Луганську на виборах міського голови переміг чинний мер Сергій КРАВЧЕНКО, набравши 40,9% голосів виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані екзит-полу, проведеного громадською організацією "Агентство стійкого розвитку Луганського регіону".

Як повідомляється на сайті організації, на другому місці - лідер луганських комуністів, народний депутат Спиридон КІЛІНКАРОВ - 34,2%. Третій результат у колишнього головного міліціонера Луганської області Володимира ГУСЛАВСЬКОГО – 5,4%.

Під час цього дослідження бути опитано 2 тис. респондентів на 40 виборчих дільницях Луганська. Гранична похибка вибірки до 3,5%.