Комуністам забракло 7% голосів у Луганську
00:13, 01 листопада 2010Політика
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За екзит-полом, перемагає чинний мер
У Луганську на виборах міського голови переміг чинний мер Сергій КРАВЧЕНКО, набравши 40,9% голосів виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані екзит-полу, проведеного громадською організацією "Агентство стійкого розвитку Луганського регіону".
Як повідомляється на сайті організації, на другому місці - лідер луганських комуністів, народний депутат Спиридон КІЛІНКАРОВ - 34,2%. Третій результат у колишнього головного міліціонера Луганської області Володимира ГУСЛАВСЬКОГО – 5,4%.
Під час цього дослідження бути опитано 2 тис. респондентів на 40 виборчих дільницях Луганська. Гранична похибка вибірки до 3,5%.
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