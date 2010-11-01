На виборах мера Запоріжжя лідирує кандидат "Батьківщини"

У Запоріжжі, згідно з результатами екзит-полу "Савік Шустер студія", на виборах мера міста лідирує Олександр СІН - кандидат на посаду міського голови від "Батьківщини".

Згідно з обнародуваними даними, О.СІН набрав 41,26% голосів, його основний суперник у передвиборчих перегонах на посаду мера Запоріжжя - кандидат від Партії регіонів Володимир КАЛЬЦЕВ набрав 31,5% голосів.

При цьому, згідно з результатами екзит-полу "Савік Шустер студія", і до Запорізької облради і до Запорізької міськради найбільшу кількість голосів виборців набрала Партія регіонів.

Згідно з даними опитування, за депутатів від ПР до Запорізької обласної ради проголосували 46,6%, за "Батьківщину", яка "на другому місці" - 15,4%, за депутатів від ПР до Запорізької міськради віддали свої голоси 31,2% запоріжців, за "Батьківщину" - 25,2% (так само "друге місце").

Тобто, відповідно до екзит-полу, попри всі зусилля ПР із забезпечення посади Запорізького міського голови саме за В.КАЛЬЦЕВИМ, запорожці проголосували в цілому за партію, але проти її кандидата в мери Запоріжжя.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня, повернувшись з Києва, мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ, який незмінно обіймав посаду Запорізького міського голови з 2003 року, заявив про те, що йде з посади мера Запоріжжя. Наступного дня стало відомо про заяву про складання повноважень і секретарем Запорізької міськради Юрієм КАПТЮХОМ (ПР). А 24 вересня під час 43-ої позачергової сесії депутати Запорізької міськради затвердили рішення про дострокове припинення повноважень мера Запоріжжя Є.КАРТАШОВА і секретаря міськради Ю.КАПТЮХА і обрали в.о. мера В.КАЛЬЦЕВА, який до останнього часу обіймав посаду першого заступника голови ЗОДА і був керівником Запорізької міської організації Партії регіонів. Т.ч. відповідно до законодавства, В.КАЛЬЦЕВ (який неодноразово брав участь у виборах на пост мера Запоріжжя і який неодноразово програвав їх, спочатку Олександру ПОЛЯКУ, а відтак і Є.КАРТАШОВУ) став в.о. міського голови Запоріжжя - фактично очолив міську владу, "перебрався" в Запорізьку мерію і продовжував публічно діяти як в.о. міського голови (не пішов у відпустку) після того, як був зареєстрований кандидатом на посаду мера Запоріжжя.

Довідка УНІАН. В.КАЛЬЦЕВ, 1966 р.н. бізнесмен, голова ради директорів компанії "Олександр", неодноразовий учасник виборів на пост мера Запоріжжя, керівник Запорізької міської організації Партії регіонів.

О.СІН, 1961 р.н., голова Запорізької міської організації ВО "Батьківщина", екс- перший заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації (02.02.2006-18.06.2006), екс-голова Запорізького обласного контрольно-ревізійного управління, заступник генерального директора з юридичних питань і корпоративних ризиків Запорізької АЕС.