Спостерігачі, які хвалять вибори, невідомо звідки взялися

Міжнародні спостерігачі, які представляють в Україні організацію «За справедливі вибори», відмовляються надавати будь-яку інформацію про цю організацію.

Відповідаючи на прес-конференції на запитання кореспондента УНІАН щодо засновників цієї організації, спостерігач, який представляє цю організацію в Україні, Марк ПРОУДЖАНСЬКІ порадив звернутися по необхідну інформацію до Інтернету. За його словами, сам він не володіє якоюсь повною інформацією про організацію «За справедливі вибори», чиї інтереси він представляє в Україні.

Водночас він сказав, що вже неодноразово представляв інтереси цієї організації в різних регіонах світу, зокрема і у Південній Осетії після того, як вона проголосила про незалежність від Грузії.

«Я ж не питаю, в якому році й ким було засновано ваше агентство», - сказав ще один спостерігач від організації «За справедливі вибори» Олена ТЕПЛИЦЬКА, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН. За її словами, спостерігачі цієї організації відвідали під час сьогоднішнього голосування два міста в Київській області – Бучу і Вишгород, якихось серйозних порушень ними зафіксовано не було. «Все там було тихо-мирно», - відзначила спостерігач.