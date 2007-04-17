Ви будете сміятися: Артемівський суд Луганська знову скасував свою ухвалу

Артемівський районний суд Луганська сьогодні своєю ухвалою закрив провадження у справі за позовом народного депутата Володимира ІВАНОВА про порушення його трудових і громадянських прав депутата через указ Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, головував на засіданні з розгляду справи по суті суддя Артемівського райсуду Сергій КОСМІНІН.

Позивач В.ІВАНОВ до суду не з’явився, натомість надіслав телеграму, у якій повідомив, що не може з’явитись на судове засідання, і просив суд перенести розгляд справи на 3 травня.

Суд також скасував свою ухвалу від 12 квітня про заборону депутатським фракціям, Центральній виборчій комісії, Кабінету міністрів, Президенту України, Держказначейству вчиняти будь-які дії щодо дострокових виборів парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Артемівський суд м. Луганська за позовом депутата В.ІВАНОВА прийняв рішення про заборону проведення позачергових виборів до ВР. 10 квітня той же суд скасував своє рішення.

Того ж дня В.ІВАНОВ подав додаткове клопотання, у якому виключив спірні пункти зі свого позову, що стосуються юридичних і фізичних осіб. На забезпечення цього клопотання суд 12 квітня прийняв рішення призупинити дію указу Президента про розпуск парламенту.