В Одесі 3 тисячі людей прийшли на мітинг проти фальсифікацій

На Думській площі Одеси близько 3 тисяч жителів міста провели мітинг проти фальсифікацій волевиявлення громадян на місцевих виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники протестної акції виступили на захист вільного і демократичного вибору городян.

«Сьогодні ми переконалися, що зроблений нами 31 жовтня вибір кращих кандидатів у члени Одеської міськради і мери міста піддається серйозним фальсифікаціям... Досі немає результатів виборів», - сказав у виступі президент Асоціації роботодавців півдня України Юрій БОРЩЕНКО.

Журналіст Сергій БРАТЧУК звинуватив «групу чиновників на чолі з Едуардом МАТВІЙЧУКОМ (голова ОДА, голова облорганізації Партії регіонів - УНІАН) і головою ТВК Олександром АХМЕРОВИМ» у зловживанні адмінресурсом і ігноруванні вимог законодавства. «У нас не залишається іншого виходу, як спільно виступити на захист свого права самостійно обирати гідних людей до органів міського самоврядування», - зазначив С.БРАТЧУК.

Перед учасниками мітингу виступили голова Одеської організації Національної спілки письменників України Геннадій ЩЕПКІВСЬКИЙ, голова обласної Спілки ветеранів війни Віктор МАСТЕРЕНКО, підприємець Валерій ЧОПІКОВ та інші.

До присутніх звернувся також чинний міський голова і кандидат у мери Едуард ГУРВІЦ. Він висловив упевненість в тому, що городяни не допустять утисків своїх конституційних і виборчих прав, що «масові порушення законодавства в Одесі не пройдуть».

Мер зазначив, що сьогодні на прес-конференції міжнародні спостерігачі повідомили, що "давно не бачили таких нечесних виборів".

Також він заявив, що має намір до кінця відстоювати результати виборів, на яких він отримав перемогу. “У цих людей є підроблені печатки, бюлетені, пломби. Але у них немає совісті. Тому ми їм Одесу не здамо. І те, що ви сьогодні тут, свідчить: ми – переможемо. Я Одесу не здам, я - з вами” - сказав Е.ГУРВІЦ.

Учасники мітингу скандували: «Наш мер - Гурвіц», «Одесу - не здамо».