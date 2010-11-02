Одні контролери виявили в інших порушень на 3,5 мільйони

Контрольно-ревізійне управління в Києві виявило у фінансово-господарській діяльності столичного Головного управління контролю за благоустроєм порушень на загальну суму 3,5 млн. грн.

Як повідомляє прес-служба КРУ, порушення виявлені в ході ревізії, яка охопила період з 1 січня 2006 року по 30 червня 2010 року.

Зокрема, перевіркою встановлено, що Управління без рішення сесії Київської міської ради безкоштовно передало Комунальному підприємству «Київблагоустрій» автотранспортні засоби на загальну суму 2,88 млн. грн., чим завдало собі матеріальних збитків на вказану суму.

Також Головним управлінням у 2007 р. завдано збитків міському бюджету на 40 тис. грн. через перевищення встановлених граничних сум витрат на придбання автомобіля. У відомстві пояснюють, що для керівника бюджетної установи гранична сума витрат передбачена у розмірі 60 тис. грн., однак було придбано автомобіль SKODA Roomster за 100 тис. грн.

Крім того, у 2008 році Управлінням було завищено потребу в бюджетних асигнуваннях і таким чином отримано зайвих 55,54 тис. грн. бюджетних коштів на виплату працівникам премій. Також Управлінням безпідставно (за відсутності первинних документів) відшкодовано витрати на відрядження у сумі 2,35 тис. грн. та витрачено на автотранспортні послуги зайвих 74 тис. грн. Так, протягом 2006-2008 років Головне управління використовувало орендовані транспортні засоби у вихідні, святкові та інші неробочі дні без відповідних наказів та за відсутності в табелях обліку робочого часу відміток про вихід на роботу працівників управління.

Окрім цього, ревізори зафіксували, що надання матеріальної допомоги начальнику та заступнику начальника Управління у 2008 р. здійснювалось без рішення органу вищого рівня, внаслідок чого їм безпідставно виплачено майже 26 тис. грн. матеріальної допомоги та, як наслідок, перераховано зайвих 9,41 тис. грн. до державних цільових фондів.

До того ж, не за цільовим призначенням використано майже 5 тис. грн., а в бухгалтерському обліку Управління завищено вартість нематеріальних активів на загальну суму близько 5 тис. грн.