Комуністи вимагають перерахунку бюлетенів на виборах ВР Криму

Члени виборчої комісії Криму від Комуністичної партії заявляють, що не довіряють представленим до виборчкому підсумковим протоколам з виборів депутатів Кримського парламенту і вимагають перерахунку бюлетенів у зв`язку з порушеннями виборчого законодавства, які, за їх даними, мали місце в регіоні.

«Системна фальсифікація волевиявлення кримчан шляхом масового вкидання фальшивих бюлетенів, псевдоголосування вдома, створення злочинного співтовариства «Симеїз» для проведення всекримських «каруселей», численні випадки загроз, підкупу, шантажу, про що зокрема повідомляли засоби масової інформації, представники багатьох політичних партій. Ці і багато інших фактів указують на розроблену технологами Партії регіонів цілу стратегію системної фальсифікації, яка і була покладена в основу проведення виборів», - зазначається у заяві трьох членів виборчкому - комуністів, яке розповсюдила прес-служба республіканського комітету КПУ.

«У зв`язку з цим, ми, члени виборчої комісії Автономної республіки Крим, МІНАЄВА, ТИТОВ, БІЛОШИЦЬКИЙ, і представник КПУ у Кримському виборчкомі МОІСЕЄНКО, заявляємо, що не довіряємо підсумковим протоколам, представленим до виборчої комісії. (Ми) вимагаємо перерахунку бюлетенів щодо голосування за кандидатів у депутати Верховної Ради Криму по кожній виборчій дільниці, як по багатомандатному виборчому округу, так і по одномандатних мажоритарних округах», - наголошується у заяві.

За даними джерела УНІАН у комісії, до виборчкому надійшов тільки один протокол з результатами виборів в Армянську. Всього у Криму 25 округів.

«Цей протокол комуністи підписали», - заявив співбесідник агентства, висловивши подив обуренням представників КПУ.