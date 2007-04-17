Янукович розповів президентові ПАРЄ анекдот про москалів

У Палаці Європи в Страсбурзі пройшла зустріч прем`єр-міністра Віктора Януковича з президентом ПАРЄ Рене ван дер Лінденом.

Як стало відомо кореспондентові газети "Сегодня" , зустріч прем`єра України Віктора Януковича з президентом ПАРЄ почалася з того, що Янукович розповів Ліндену анекдот. Випав, мовляв, в Україні влітку сніг, і ніхто не знає, що з ним робити. «У всьому москалі винні», - вирішили українці. "Так от у нас, пане Лінден, якщо в політиці щось не те – значить, Янукович і уряд винні", - сказав Янукович. Лінден розсміявся і у відповідь розповів прем`єру анекдот про голландських фермерів.