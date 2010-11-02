Мером Новоазовська став кандидат від «Сильної України»

У Донецькій області мером міста Новоазовська став кандидат від партії «Сильна Україна» Олег СИДОРЕНКО.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної організації партії «Сильна Україна».

У повідомленні зазначається, що за О.СИДОРЕНКА проголосували 36,6% виборців міста.

У прес-службі нагадали, що це другий термін О.СИДОРЕНКА на посаді Новоазовського міського голови, але в 2006 році він йшов на цю виборну посаду від Партії регіонів. У 2010 році на виборах до місцевих рад він удруге одержав мандат довіри місцевих жителів, представляючи при цьому «Програму реальних справ» партії «Сильна Україна».

На питання прес-служби, які реформи планує втілювати в життя на посаді міського голови, О.СИДОРЕНКО відповів: «Перш за все я планую завершити ті проекти, які були ініційовані, але не встигли здійснитися. І зробити ще більше на благо міста! Наше прекрасне місто Новоазовськ потребує якісних реформ, спрямованих на покращення життя людей і підвищення якості послуг, що надаються».