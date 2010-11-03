Регіонал радить опозиції йти в прокуратуру

Представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО радить опозиції звертатися до правоохоронних органів, якщо вони мають докази про факти порушень під час виборчої кампанії, а не створювати тимчасові слідчі комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.МІРОШНИЧЕНКО заявив журналістам, коментуючи вимогу фракції БЮТ створити відповідну ТСК.

За його словами, сам факт створення комісії є цілком припустимим, якщо для цього є достатньо підстав. Водночас, додав депутат, комісія має розслідувати певні обставини, а не вже з самого початку декларувати про стовідсоткове існування певних порушень.

«Якщо ви маєте докази, то для чого ви створюєте ТСК? Збирайте матеріали, передавайте їх до прокуратури, слідкуйте за тим, щоб йшло об’єктивне розслідування», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Якщо ж таких доказів немає, на думку Ю.МІРОШНИЧЕНКА, то саме тоді варто створювати тимчасову слідчу комісію.

При цьому він зауважив, що представники опозиції ще до початку роботи такої комісії декларують свої висновки і намагаються використати ТСК для легалізації своєї політичної позиції.