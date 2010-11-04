«Укравтодор» має намір узяти 440 млн. доларів у японської фінгрупи

Державна служба автомобільних доріг України («Укравтодор») має намір узяти в японської фінансової групи Nomura 440 млн. дол. позики.

Про це УНІАН повідомили в інвестиційній компанії Dragon Capital.

Згідно з повідомленням, «Укравтодор» веде з Nomura відповідні переговори про можливість отримання двосторонньої позики на таку суму.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні ц.р. міністр транспорту і зв`язку Костянтин ЄФИМЕНКО заявив, що «Укравтодор» найближчим часом планує залучити 3,5 млрд. грн.

За словами заступника голови «Укравтодору» Євгена ПРУСЕНКА, кредити планується взяти в міжнародних банків, з якими ведуться переговори. За його інформацією, перелік об`єктів знаходиться на розгляді Кабміну, пройшов узгодження в міністерствах. Насамперед це ті об`єкти, які не були добудовані в 2008-2009 роках, зокрема, завершення в Сумській області дороги Кіпті-Глухів-Бачевськ, об`їзної дороги навколо Харкова, а також дороги навколо Донецька і Луганська, зазначив Є.ПРУСЕНКО. За його словами, в цілому за ці кошти заплановано відремонтувати понад 700 км доріг.

Довідка УНІАН. Nomura – глобальна фінансова група, що надає широкий спектр фінансових послуг для корпоративних клієнтів, урядових організацій, інституційних компаній і приватних осіб. Штаб-квартира Nomura розташована в Токіо. Міжнародна мережа Nomura об`єднує 30 країн, регіональні штаб-квартири знаходяться в Гонконзі, Лондоні та Нью-Йорку.