Янукович збирається скликати екстрене засідання Кабміну

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував провести екстрене засідання Кабінету Міністрів для розгляду питання про діяльність правоохоронних органів в умовах політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію В.ЯНУКОВИЧ висловив сьогодні під час засідання уряду.

«Неприпустимо, щоб співробітники правоохоронних органів брали участь у цих заходах. Вони повинні пам`ятати про свою персональну відповідальність перед законом. Ні МВС, ні СБУ, ні Генпрокуратура не повинні займатися політикою, вони повинні займатися своїми справами, стежити за виконанням законів і не допускати правопорушень», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр запропонував розглянути на екстреному засіданні Кабміну питання забезпечення прав людини, про виконання норм демократії та українського законодавства.

«Ніяких вказівок правоохоронним органам не можна давати - кого затримувати, на кого порушувати кримінальні справи, а на кого не порушувати кримінальні справи», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.