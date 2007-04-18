Янукович доручив Радченку підготувати екстрене засідання Кабміну

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністру Володимиру РАДЧЕНКУ підготувати проведення екстреного засідання Кабінету Міністрів із розгляду діяльності правоохоронних органів в умовах політичної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістам.

«Ми його (засідання) підготуємо, сьогодні порадимося ще. РАДЧЕНКО Володимир Іванович буде його готувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із тим прем`єр-міністр не уточнив можливість кадрових змін у складі правоохоронних органів за результатами екстреного засідання уряду. «Не знаю, не готовий відповісти на це запитання», - зазначив він.