Янукович доручив Радченку підготувати екстрене засідання Кабміну
11:52, 18 квітня 2007Політика
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Прем`єр-міністр не уточнив можливість кадрових змін у складі правоохоронних органів за результатами екстреного засідання уряду. «Не знаю, не готовий відповісти на це запитання», - зазначив він...
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем`єр-міністру Володимиру РАДЧЕНКУ підготувати проведення екстреного засідання Кабінету Міністрів із розгляду діяльності правоохоронних органів в умовах політичної кризи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістам.
«Ми його (засідання) підготуємо, сьогодні порадимося ще. РАДЧЕНКО Володимир Іванович буде його готувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Разом із тим прем`єр-міністр не уточнив можливість кадрових змін у складі правоохоронних органів за результатами екстреного засідання уряду. «Не знаю, не готовий відповісти на це запитання», - зазначив він.
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