У Цушка заявляють, що депутатів не били

Міліція заявляє, що заходи фізичного впливу щодо присутніх біля будівлі Конституційного суду України сьогодні не застосовувала.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України.

“Сьогодні окремі Інтернет-видання розповсюдили повідомлення про те, що працівники міліції, які охороняють громадський порядок біля будівлі Конституційного суду України, начебто вдавалися до незаконних дій стосовно суддів КС та присутніх біля приміщення КСУ народних депутатів України”, йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим у ДГЗ, зокрема, заявляють, що зранку 18 квітня біля будівлі КС, де мало розпочатися чергове засідання, зібралися близько 4 тис. прихильників парламентсько-урядової коаліції і майже стільки ж – прихильників опозиції, серед яких перебувало чимало народних депутатів України. “Концентрація такої кількості людей на непристосованій для цього території призвела до тисняви та локальних конфліктів між присутніми. При цьому виникли перепони для проходження до будівлі окремих суддів Конституційного Суду України та акредитованих на його засідання журналістів”, зазначають правоохоронці.

Зважаючи на це, працівники міліції утворили «живий коридор» між групами прихильників різних політичних сил, що сприяло проходженню суддів та журналістів до місця своєї роботи, а також недопущенню сутичок між політичними опонентами, йдеться у повідомленні. “При цьому заходи фізичного впливу щодо присутніх біля будівлі Конституційного суду України міліцією не застосовувалися”, наголосили в ДГЗ.

За даними правоохоронців, на момент початку засідання Суду ситуація біля згаданої будівлі стабілізувалася. Працівники міліції продовжують нести службу з охорони громадського порядку біля приміщення Конституційного суду України, де станом на 12.00 перебувають близько 12 тис. громадян, в усталеному режимі, повідомили в ДГЗ.