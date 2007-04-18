Мороз заявляє про підготовку захоплення Секретаріату Президента
12:55, 18 квітня 2007Політика
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Прихильників коаліції відводять з Банкової
Готується провокація біля Секретаріату Президента. Про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ, передає кореспондент УНІАН.
О.МОРОЗ зазначив: надійшла інформація, що «готується елементарна провокація».
За його словами, під виглядом представників коаліції має інсценуватися захоплення Секретаріату Президента.
О.МОРОЗ підкреслив, «тактика абсолютно зрозуміла, методи відомі» і додав, що він попросив ініціаторів від коаліції, щоб вони відвели людей, залучених до акцій коаліції, від Секретаріату Президента. Він підкреслив, що вважає, що прибічників коаліції не має бути біля Секретаріату Президента.
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