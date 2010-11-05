Дипломат каже, що Європа готує для України кілька кіл пекла

На майбутньому саміті Україна-ЄС очікується ухвалення дорожньої карти на шляху до безвізового режиму. Про це заявив фахівець з питань ЄС Роман ШПЕК в інтерв`ю журналу «Профіль».

Дипломат вважає, що такий документ буде прийнятий, але зазначає: «Якщо подивитися, як Євросоюз ішов до безвізового режиму з поляками, румунами, балканськими країнами, то стане зрозуміло, що для України формують кілька кіл пекла».

Коментуючи перспективи майбутнього саміту, Р.ШПЕК заявив: «На мою думку, прозвучить багато побажань щодо удосконалення конституційного устрою, виборчого законодавства, щоб воно було стабільним і не змінювалося напередодні виборів». Дипломат також виділив коло питань, які порушуватимуться під час саміту: співпраця України і ЄС в авіаційній сфері, у сфері юстиції і внутрішніх справ, візовий діалог, і підбиття підсумків партнерства в енергогалузі. «Тут українська сторона добилася найбільших успіхів, прийнявши закон про ринок газу, створивши органи, відповідальні за тарифну політику», – зазначив Р.ШПЕК.