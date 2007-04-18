Богатирьова розповіла, як вона витягувала з мишоловки депутатів в намордниках

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА відкидає звинувачення на адресу парламентсько-урядової коаліції щодо намагань узурпувати владу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Р.БОГАТИРЬОВОЇ, про це вона сказала, відповідаючи на питання європейських ЗМІ у Страсбурзі під час сесії ПАРЄ.

„Якби нам була потрібна конституційна більшість як самоціль, то ми б створили широкомасштабний фронт підтримки наших дій і всередині опозиції без формальних рішень”, - сказала координатор коаліції.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “ніхто не думав про встановлення контролю над політичною владою шляхом об‘єднання 300 і більше депутатів – це була традиційна для українського парламенту еволюція деформації політичних фракцій, що не мають ідеології, і будують свою політичну практику на імперативному мандаті як способі партійної диктатури”.

„Якщо простіше, - пояснила вона, - то народні депутати, які опинилися у сталевій мишоловці, де навіть немає безплатного сиру, просто утікали в пошуках самореалізації і заради виконання своїх законотворчих функцій”.

Р.БОГАТИРЬОВА не бачить підстав для звинувачень українського уряду і лідера коаліції прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА. Вона наголошує, що Партія регіонів із союзниками „шукали ефективну співпрацю зі всіма законодавцями в інтересах всієї країни, а опозиція, використовуючи Президента, хоче тримати їх на шнурку та ще й в намордниках, лякаючи імперативною розправою”.

За словами лідера фракції Партії регіонів, “стає зрозумілим, чому опозиція жодним чином не хоче рухатися до компромісу із коаліцією”. “Адже вона, не маючи жодної цінності, окрім боротьби за владу, не зможе утримати контроль над позицією народного депутата всередині фракції і в майбутньому” – цитує слова координатора парламентсько-урядової коаліції речник Галина ДУДАР.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 квітня Р.БОГАТИРЬОВА виступатиме на сесії ПАРЄ, що буде присвячена українському питанню.