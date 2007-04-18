Партія регіонів вимагає для опозиції тюрми

Ціла низка дій опозиції має вже не політичний характер, а підпадає під кваліфікацію серйозних кримінальних злочинів.

Про це йдеться у заяві прес-служби Партії регіонів, розміщеній на офіційному сайті партії.

“Йдеться, зокрема, про перешкоджання правосуддю, погрози на адресу членів Конституційного Суду, перешкоди у вільному проході до зали засідань, намагання блокувати приміщення зали засідань, невиконання вимог працівників міліції”, зазначають автори заяви.

За версією прес-служби Партії регіонів, “невстановлені особи, які представлялися помічниками народних депутатів від опозиції, вчинили побиття та ображали гідність народних депутатів, які представляли біля Конституційного Суду Коаліцію національної єдності”. При цьому прес-служба звертає увагу на те, що правопорушники діяли під прапорами БЮТ, НСНУ та „Народної самооборони”.

Прес-служба Партії регіонів також відзначає, Конституційний Суд, незважаючи на всі події, продовжує свою роботу. “Більшість суддів, врешті-решт, взяли участь у засіданні, незалежно від того, за якою квотою вони потрапили до цієї інституції. Це є проявом громадянського та професійного сумління в цей важкий для України час”, - йдеться у заяві.