Янукович обіцяє захищати «безцінне надбання» - українську мову

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлює переконання, що “українська мова як безцінне надбання народу й надалі буде консолідуючою силою нашого суспільства, надійно захищеною на благо нашої держави”.

Про це глава держави заявив у вітанні з нагоди Дня української писемності та мови, що відзначається сьогодні, повідомляє прес-служба Президента.

“Українська мова – душа нації, найбільший духовний скарб, переданий нам пращурами. Глибоко символічно, що цього ж дня ми вшановуємо пам`ять Преподобного Нестора Літописця”, - йдеться у вітанні.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “нині ми звертаємо погляд до наших витоків, бачимо гідний поваги й пошанування шлях розвитку й утвердження української мови – від безсмертних “Слова про Ігорів похід”, “Слова про закон і благодать Митрополита Іларіона”, “Пересопницького Євангелія” до мови нашого сьогодення”.

Глава держави наголосив, що “український народ – народ великої історії, великої культури і великої мови”. Він нагадав, що розвитку української мови «ми завдячуємо таким геніям як Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Леся Українка, а також їхнім продовжувачам – Василеві Стусу, Ліні КОСТЕНКО, Борису ОЛІЙНИКУ, багатьом іншим нашим видатним сучасникам».

“Переконаний, українська мова як безцінне надбання народу й надалі буде консолідуючою силою нашого суспільства, надійно захищеною на благо нашої держави”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ і побажав співвітчизникам щастя всім, добра, нових здобутків в ім`я України.