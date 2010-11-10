Янукович візьметься за виборче законодавство

Сьогодні об 11.00 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться перше засідання робочої групи з питань удосконалення виборчого законодавства (вул. Банкова, 11).

Як повідомляє прес-служба Президента, акредитація представників ЗМІ проводиться до 9.30 за телефонами: 255–74–02 та 255–63–18. Представники ЗМІ запрошуються на 10.00.