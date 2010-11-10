Дружина Януковича зі сльозами пообіцяла помирити Схід і Захід

Дружина Президента України Людмила ЯНУКОВИЧ в Донецьку презентувала культурно-просвітницький проект "Захід-Схід", що здійснюється під її патронатом і який покликаний об`єднати країну.

Як повідомляє ТСН, Л.ЯНУКОВИЧ хвилювалася: під час виступу, присвяченого об’єднанню країни, в її очах блищали сльози.

Презентацію відвідала делегація на чолі з губернатором Івано-Франківської області Михайлом ВИШИВАНЮКОМ.

Дружина глави держави під`їхала до парадного під`їзду театру в автомобілі з невеликим портретом Президента на лобовому склі. Л.ЯНУКОВИЧ вже не соромилася фото- і відеокамер, усім видом демонструючи, що знаходиться в доброму гуморі, відзначає ТСН.

Дружину Президента традиційно зустрів художній керівник театру Вадим ПИСАРЄВ. Привітавши зі сцени гостей з Івано-Франківська, Л.ЯНУКОВИЧ зізналася, що любить бувати в цьому місті, тому що "там чисто і затишно і тому що Івано-Франківською областю керує Михайло ВИШИВАНЮК, з яким родина ЯНУКОВИЧІВ дружить 1997 року, тобто з моменту їх вінчання".

"Правда, родина ВИШИВАНЮКІВ випередила родину ЯНУКОВИЧІВ за кількістю онуків, - зізналася з посмішкою Л.ЯНУКОВИЧ. - У Михайла Васильовича п`ятеро онуків, а у нас тільки троє. Отже, доведеться наздоганяти".

Говорячи про проект "Схід-Захід", Л.ЯНУКОВИЧ підкреслила, що подібні культурні заходи зможуть об`єднати країну. "Головне - любити, сподіватися і прощати", - завершила свій виступ дружина Президента. Було видно, що після сказаних слів Л.ЯНУКОВИЧ розхвилювалася, в її очах заблищали сльози.

На допомогу першій леді країни прийшов губернатор Івано-Франківщини, який вручив їй гуцульську скриньку зі словами: "Щоб вона була наповнена нагородами Віктора Федоровича".

У рамках презентації пройшов концерт, організований Івано-Франківською обласною державною філармонією у рамках гастролей по Донецькій області.