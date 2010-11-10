Литвин з'ясовуватиме, під кого з нардепів «копає» СБУ

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не знає з приводу кого з народних депутатів має надійти подання про позбавлення депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, коментуючи вчорашню заяву голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО щодо звернення найближчим часом до парламенту України з таким проханням.

«Я скажу відверто - не знаю, про що йдеться», - наголосив В.ЛИТВИН.

При цьому спікер додав, що «коли з’ясую всі обставини, тоді можна сказати щодо перспектив розгляду цього питання».

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, зокрема, заявив, що багато корупційних зв’язків ведуть до парламенту. При цьому голова СБУ сказав, що зараз спецслужба готує подання на одного народного депутата про зняття депутатської недоторканності. Водночас В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відмовився назвати прізвище чи фракцію, до якої належить цей депутат.