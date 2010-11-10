Мером Могилів-Подільського став громадянин Молдови?

"Наша Україна" вимагає з`ясувати, чому мером Могилів-Подільського на Вінниччині став громадянин Молдови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Наша Україна”, за попередніми підрахунками, у виборах на посаду міського голови Могилів-Подільського переміг кандидат від Партії регіонів, який виявився громадянином Молдови.

За словами члена політради «Нашої України», чинного міського голови Могилів-Подільського Михайла САВОЛЮКА, кандидат у мери Петро БРОВКО завідомо подав у Могилів-Подільську ТВК неправдиву інформацію, вказавши у своїх автобіографічних даних українське громадянство.

Натомість, стверджують в “Нашій Україні”, в 1994 році П.БРОВКО, 1960 року народження, отримав громадянство Молдови. За пропискою кандидат на посаду міського голови й досі «проживає» у селі Дондушень (Молдова) на вулиці Індепенденцей, будинок 72.

«Згідно із українським законодавством, пан БРОВКО не мав права висуватися в мери», - відзначив М.САВОЛЮК.

Як зазначається в повідомленні, група кандидатів на посаду міського голови, в тому числі і представник «Нашої України», зверталися до тервиборчкому з вимогою зняти з перегонів громадянина Молдови, однак комісія залишила скаргу без розгляду.

Не отримавши відповіді від комісії, учасники виборчих перегонів звернулися до Київського апеляційного адміністративний суду, бо Вінницький адміністративний суд відмовився розглядати їх заяву.

В неділю, 7 листопада, Київський апеляційний адміністративний суд змусив Вінницький адміністративний суд розглянути заяви кандидатів та прийняти законне рішення, підкреслили в “Нашій Україні”.

Відтак, за словами М.САВОЛЮКА, Вінницький суд своїм рішенням повинен зобов’язати ТВК розглянути заяву скаржників, а матеріали справи щодо факту незаконної участі у виборах мера Могилів-Подільського громадянина іншої держави – направити в правоохоронні органи для перевірки.

«Коли правоохоронці доведуть, що БРОВКО – громадянин Молдови, тоді буде порушено кримінальну справу з усіма наслідками», - заявив М.САВОЛЮК.

Якщо розслідування доведе інформацію про іноземне громадянство П.БРОВКА, тервиборчком повинен буде скасувати результати виборів на посаду міського голови у Могилів-Подільському та призначити повторні вибори, наголосили в “Нашій Україні”.