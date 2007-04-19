Тимошенко виключила з фракції 17 зрадників

БЮТ прийняв рішення про виключення із фракції БЮТ і припинення депутатських повноважень 17 народних депутатів, які перейшли до складу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, додавши, що відповідне рішення було прийнято сьогодні під час закритого міжпартійного з’їзду блоку.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО назвала прізвища лише 16 народних депутатів – Валерій ЧИЧКОВ, Олег АНТІПОВ, Максим ЛУЦЬКИЙ, Михайло ЗУБЕЦЬ, Інга ВЕРШИНІНА, Володимир ЗУБИК, Олександр ЄДІН, Дмитро КРЮЧКОВ, Павло ЛЕБЕДЄВ, Володимир ТОЛСТЕНКО, Олександр БОРЗИХ, Михайло ГЛАДІЙ, Володимир ТКАЧЕНКО, Олег НАДОША, Олександр КОВТУНЕНКО і Сергій ПОЛІЩУК.

За словами лідера БЮТ, «це вичерпний перелік тих людей, які сьогодні є зрадниками».

Крім того, вона наголосила, що відповідне рішення було прийнято на підставі того, що ті депутати, які «увійшли до провладної коаліції, де-факто вийшли з фракції».

«І ці депутати позбавлені депутатських повноважень і не мають права приймати рішень у парламенті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.