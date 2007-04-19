Литвин: Конституційного суду в Україні немає

В Україні Конституційного суду немає і будь-яке рішення КС буде поставлено у суспільній свідомості під великий сумнів. Про це заявив голова Верховної Ради України четвертого скликання Володимир ЛИТВИН на зборах депутатів минулих скликань, які відбуваються у сесійній залі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «в Україні Конституційного суду немає, як би одні Конституційний суд не захищали, як би другі Конституційний суд не блокували». Він зазначив, що «люди просто говорять, ви всі там пройдисвіти у владі».

На думку В.ЛИТВИНА, сьогодні вишукуються приводи «для переведення протистояння у вищу фазу – у фазу конфлікту». Він наголосив, що «цього не можна допустити».

В.ЛИТВИН вважає, що сьогоднішня ситуація в Україні – «це боротьба за контроль над владою, хто буде контролювати владу у цій країні, особливо силові правоохоронні структури». При цьому він наголосив, що сьогодні ці структури «служать або одній, або іншій політичній силі».

За його словами, в Україні видно уже «задавнене протистояння, яке продовжується з 2004 року, протиставлення у нашій владі двох світоглядів, двох підходів, двох бачень щодо внутрішнього облаштування країни і щодо зовнішньополітичного позиціювання України». На думку В.ЛИТВИНА, примирити ці два світогляди «практично неможливо».

В.ЛИТВИН вважає, що необхідний був привід, щоб показати несумісність цих двох світоглядів і двох позицій, і «привід знайшли власне у діях Верховної Ради».

За його словами, в Україні відбувається тотальне недотримання Конституції України. “Є фактичне заохочування антиконституційних дій, причому тотального насаджування всебічного прослуховування, підслуховування, негласного проникнення, коли одних прослуховували, то це було геройство, коли прослуховують інших, це викликає неприйняття”, - наголосив він.

В.ЛИТВИН також вважає, що не було ніякої потреби підписувати Універсал національної єдності, коли в Україні є Конституція, яку необхідно виконувати. «Тоді треба прийняти рішення, що Дніпро впадає у Чорне море», - зазначив він. В.ЛИТВИН сказав, що передав Президенту України, прем’єр-міністру та голові Верховної Ради України 14 пунктів для вирішення ситуації, яка склалася.

На його думку, треба повернутися в правове поле, і арбітром має стати народ. “Саме люди мають оцінювати усі інститути влади в Україні”, - переконаний В.ЛИТВИН.

За його словами, якщо не вирішити сьогодні «питання кардинально, то країна буде постійно балансувати на лезі, і, я думаю, що спокою не буде». Як вважає В.ЛИТВИН, сьогодні можна домовитись і прийняти «якийсь черговий пакт Молотова-Рібентропа», а на завтра «прорве з іншого приводу».

Після виступу В.ЛИТВИНА Леонід КРАВЧУК, який веде збори, зазначив, що не має права давати якісь зауваження виступаючим, але процитував Володимир Мономаха: «не майте зла у серці і в душі своїй, і не лютуйте словом». Потім він навів ще одну цитату Лінкольна: «Ніщо так не псує політика, як звичка до нетерпимості і до ненависті».

В.ЛИТВИН після свого виступу не повернувся у президію, а відразу залишив сесійну залу.