Кваснєвський розсекретив, що Ющенко запропонував Януковичу

Пропозиції президента Віктора Ющенка, передані прем’єру Віктору Януковичу, складаються з трьох частин.

Про це в інтерв’ю "Газеті Виборчій" сказав екс-президент Польщі Алєксандр Кваснєвський, ознайомлений з їхнім текстом.

За його словами, пропозиції складаються з трьох розділів - оцінка ситуації; пропозиції змін до законів, законодавче оформлення Універсалу; технічні питання про вибори до Верховної Ради.

На питання, чи готовий Янукович сприйняти ці пропозиції, Кваснєвський сказав: "Особисто Янукович готовий до компромісу".

Водночас він зазначив, що лідером у процесі пошуку компромісу є Ющенко.

"Кризу можна розв’язати виключно політичними методами, цей процес мусить мати лідера. Після моїх розмов в Україні я щасливий, бо цього лідера знайшов. Є ним президент Віктор Ющенко. Від часів помаранчевої революції не бачив його у так добрій формі - фізичній, інтелектуальній і політичній. На мою думку, Ющенко переживає свою мить є до цього підготовлений. Зустрів у Києві відродженого Ющенка", - сказав Кваснєвський.

Водночас, на його думку, політичні лідери досить довго шукають вихід з кризи.

"Найважливіше, щоб українські політики зрозуміли, що доба має 24 години, а не 124, як часом можна отримати враження над Дніпром. Не можна розтягувати політичних криз у нескінченність, бо всі пошаліють", - сказав екс-президент Польщі.

На питання, хто, на його думку, несе відповідальність за нинішню кризу, Кваснєвський сказав:

"На жаль час після помаранчевої революції став у значній мірі страчений. Винні президент Ющенко, прем’єр Юлія Тимошенко, підказники типу Петра Порошенка. Повинні вони допомогти у будівництві сильного блоку помаранчевих, що діє на справу модернізації і вестернізації України, розвитку, втечі від синдрому homo sovieticus. На жаль, так не сталося".

Українська правда