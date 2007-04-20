Кремль написав рекомендації Януковичу?

Адміністрація Президента Росії Володимира ПУТІНА вважає за необхідне посилити консультативну допомогу для керівників українського уряду та парламентської коаліції.

Як повідомило УНІАН джерело, близьке до Ради національної безпеки та оборони України, у доповідній заступника глави Адміністрації – помічника Президента РФ Владислава СУРКОВА, копія якої потрапила до джерела, ідеться про те, що “розвиток політичної ситуації в Україні має тенденцію до загострення у зв’язку з розглядом справи у Конституційному Суді України”.

За цією доповідною, керівництво Адміністрації Президента Росії вважає за необхідне “підтримати усіма наявними засобами позицію прихильників урегулювання ситуації в Україні через Конституційний Суд, зокрема, сприяти підтримці такого варіанту вирішення політичної кризи з боку міжнародних інституцій”.

За висновками В.СУРКОВА, викладеними у доповідній, “непоступливість Президента України тримається на радикалізмі Ю.ТИМОШЕНКО та його впевненості у підтримці силовими структурами”. За словами співрозмовника агентства, у доповідній В.СУРКОВА йдеться про необхідність “активно доводити до Президента України інформацію (інформацію мають доводити провладні політичні сили) щодо використання його Юлією ТИМОШЕНКО для реалізації плану приходу її до влади (на посаду Президента або прем’єр-міністра України) та ймовірності розколу України в разі проведення дострокових парламентських виборів”.

За інформацією джерела, у доповідній міститься ряд рекомендацій, які Адміністрація Президента РФ має дати керівництву уряду України та коаліції: “Значно збільшити ресурс учасників масових акцій в Києві; усіма засобами забезпечити діяльність КС, не зменшуючи при цьому увагу до його членів (щоб не здавали позиції); провести заслуховування керівників силових структур у Верховній Раді та Кабінеті міністрів і вимагати від них діяти в рамках закону та не виконувати злочинні накази Секретаріату Президента України; нейтралізувати активність українських спецслужб шляхом порушення кримінальних справ стосовно керівництва; рекомендувати керівникам правоохоронних структур (МВС, Генпрокуратура, внутрішні війська) знайти причини щодо тимчасового зняття з себе повноважень (хвороба, тиск керівництва держави) та передачі управління виконувачам обов’язків, котрі здатні відновити порядок у державі; у разі непоступливості керівників силових відомств задіяти механізми обмеженого фінансування цих органів, мотивуючи це погіршенням економічної ситуації в державі”.