БЮТ: після референдуму парламент має почути думку киян

Народний депутат України від фракції “БЮТ-Батьківщина” Анатолій СЕМИНОГА заявив, що його політична сила ініціює проведення референдуму з приводу ситуації, що склалася у столиці після скасування ВР районних рад у місті Києві і призначення мером Олександра ПОПОВА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це він сказав в ефірі каналу, коментуючи укази Президента України, якими Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА і призначив на цю посаду О.ПОПОВА.

«Ми пропонуємо провести референдум, аби запитати в киян чи правильно Верховна Рада скасувала районні ради в місті Києві, чи потрібен їм такий мер, який сьогодні є, і чи правильно прийняла рішення Верховна Рада, розділивши повноваження між міським головою та головою адміністрації», – заявив депутат.

Він підкреслив, що заява БЮТ з вимогою провести дострокові вибори мера Києва є логічною і правильною. «Якщо мер Києва не впорався зі своїми обов’язками, якщо до нього виникла якась недовіра у пана Президента, то логічно було б призначити у місті Києві позачергові вибори мера, і вибрати ту людину, якій кияни довірятимуть», – зазначив політик.

При цьому він висловив упевненість, що після проведення згаданого референдуму парламент вимушений буде дослухатися до точки зору киян, і прийняти рішення на користь київської громади.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про звільнення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови КМДА і призначення на цю посаду О.ПОПОВА.