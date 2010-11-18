Литвин дав вказівку не пускати підприємців на зустріч з Тимошенко?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН дав вказівку не пускати підприємців, які пікетують будівлю Верховної Ради проти ухвалення Податкового кодексу, на зустріч з Опозиційним урядом та лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела в Опозиційному уряді.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби БЮТ, 17 листопада голова Верховної Ради зірвав зустріч Ю.ТИМОШЕНКО та народних депутатів з представниками малого та середнього бізнесу, які протестують проти ухвалення Податкового кодексу. Така зустріч мала розпочатися о 12.00, однак у цей час за вказівкою В.ЛИТВИНА було замкнено залу засідань фракції БЮТ і проведення зустрічі було зірвано, підкреслюється в повідомленні.

Враховуючи ці обставини, зустріч було перенесено на четвер, 18 листопада, на 12.00 у конференц-залу як спільне засідання Опозиційного уряду з активом малого підприємництва, що пікетує Верховну Раду.