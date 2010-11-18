Сьогодні у Хмельницькому закриті всі 30 ринків
13:56, 18 листопада 2010Політика
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35 тисяч підприємців залишили робочі місця
У Хмельницькому на Майдані Незалежності біля облдержадміністрації понад три тисячі підприємців беруть участь у мітингу проти ухвалення Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, підприємці зібралися з 10 години ранку і скандують: “Ядуху - на мило”, “Владу - геть!”.
За інформацією голови профспілки “Захисту підприємців Хмельницького” Надії КНЕЦЬ, всі ринки Хмельницького (30 ринків - УНІАН) зараз закриті і 35 тисяч підприємців залишили свої робочі місця.
На мітингу виступив народний депутат від фракції БЮТ Лев БІРЮК.
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