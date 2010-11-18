Сьогодні у Хмельницькому закриті всі 30 ринків

У Хмельницькому на Майдані Незалежності біля облдержадміністрації понад три тисячі підприємців беруть участь у мітингу проти ухвалення Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємці зібралися з 10 години ранку і скандують: “Ядуху - на мило”, “Владу - геть!”.

За інформацією голови профспілки “Захисту підприємців Хмельницького” Надії КНЕЦЬ, всі ринки Хмельницького (30 ринків - УНІАН) зараз закриті і 35 тисяч підприємців залишили свої робочі місця.

На мітингу виступив народний депутат від фракції БЮТ Лев БІРЮК.