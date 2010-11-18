Обрано голову Сумської облради
16:02, 18 листопада 2010Політика
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У бюлетенях було одне прізвище
Головою Сумської обласної ради сьогодні обрано члена Партії регіонів Геннадія МИХАЙЛЕНКА.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийняте сьогодні на установчій сесії Сумської облради шостого скликання.
У видані депутатам бюлетені для таємного голосування по виборах голови облради було внесено одне прізвище – заступника керівника Сумської облорганізації ПР Г.МИХАЙЛЕНКА.
За кандидатуру Г.МИХАЙЛЕНКА проголосували 79 із 89 депутатів, котрі отримали бюлетені. Проти цієї кандидатури проголосували 8 депутатів, один утримався, а ще один депутат не вкинув свій бюлетень у скриньку для голосування.
Як повідомляв УНІАН, Сумська облрада налічує 100 депутатів, з них 51 – представники ПР.
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