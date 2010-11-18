Парламентських виборів не буде ще два роки?

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що Конституційний Суд ухвалив рішення, за яким наступні парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Є рішення відносно підтримки того подання, яке ми подали по виборах у 2012 році. Наскільки у мене є інформація, 16-18 суддів проголосували за підтримку такого рішення», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, таке рішення відкриває шлях для голосування у Верховній Раді даного питання.

Він не виключив, що це голосування може відбутися у парламенті вже завтра.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада, Конституційний Суд України оприлюднить прийнятий сьогодні, 18 листопада, висновок у справі за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.