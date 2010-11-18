Сас - Литвину: чим більше котика ти гладиш, тим більше хвіст він підійма

Народний депутат України Сергій САС (фракція «БЮТ-Батьківщина») заявляє, що зміни до Регламенту Верховної Ради щодо способу голосування було внесено через небажання проводити парламентські вибори у березні 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

С.САС наголосив: «Суть у тому, що влада не хоче виконувати зміни до Конституції, зокрема, вимоги статті 77, відповідно до якої вибори до Верховної Ради повинні відбуватися у березні 4-го року повноважень парламенту».

Як сказав С.САС, цей закон був ухвалений сьогодні з порушенням Регламенту ВР. «Сьогодні ми є свідками безпрецедентного випадку в історії українського парламентаризму, коли не можна, незаконно, але якщо дуже хочеться, то будь-ласка», - зазначив С.САС.

Він пояснив, що сьогодні даний законопроект був внесений, зареєстрований, розглянутий профільним комітетом й одразу ж ухвалений як закон.

За його словами, «на цьому шляху відбувся цілий ряд порушень закону про Регламент. Як сказав С.САС, зокрема, відсутня наукова експертиза, текст законопроекту не був розданий народним депутатам.

С.САС, звертаючись до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, сказав, що термін підписання даного закону стане тестом для керівника парламенту.

Він нагадав, що закон може бути підписаний «не раніше, ніж через два дні, і не пізніше, ніж через 5 днів, після подання на підпис». С.САС прогнозує, що В.ЛИТВИН не тільки сьогодні підпише даний закон, але його сьогодні ж і підпише Президент України.

С.САС додав: «Тому сьогодні буде для Вас (В.ЛИТВИНА – УНІАН) тест: чи Ви порушите Регламент Верховної Ради, чи не порушите».

Звертаючись до голови ВР, С.САС сказав: «Це той класичний випадок, коли в народі кажуть чим більше котика ти гладиш, тим більше хвіст він підійма».

У відповідь В.ЛИТВИН заявив, що в даній ситуації С.САС виступає з політичних позицій, а «потім ви приходите в кабінет і просите приймати це рішення». В.ЛИТВИН наголосив, що все робить «у відповідності до Регламенту».