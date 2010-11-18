Тимошенко відзначатиме День Свободи на Майдані

17:32, 18 листопада 2010
Політика
2607 0

"І це буде боротьба за демократію"

Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" відзначатиме День Свободи спільно з підприємцями, які планують провести акцію протесту проти ухвалення Податкового кодексу на Майдані Незалежності в Києві 22 листопада.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомила лідера партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО.

"Ми будемо 22 листопада з підприємцями. І це буде боротьба за свободу, боротьба за демократію і боротьба за їх життя", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, організатори підприємницької акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу планують 22 листопада (в день, коли Податковий кодекс може бути підписаний головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ і переданий на підпис Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ) провести на Майдані Незалежності акцію протесту.

Увечері 22 листопада у разі підписання В.ЯНУКОВИЧЕМ цього закону підприємці планують провести на вулиці Банковій збори першої ініціативної групи з проведення референдуму щодо дострокового припинення повноважень парламенту та Президента.

День Свободи був заснований 19 листопада 2005 року Указом попереднього Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Цей день має відзначатися щорічно 22 листопада.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter