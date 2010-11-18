Тимошенко відзначатиме День Свободи на Майдані

Всеукраїнське об`єднання "Батьківщина" відзначатиме День Свободи спільно з підприємцями, які планують провести акцію протесту проти ухвалення Податкового кодексу на Майдані Незалежності в Києві 22 листопада.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомила лідера партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО.

"Ми будемо 22 листопада з підприємцями. І це буде боротьба за свободу, боротьба за демократію і боротьба за їх життя", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, організатори підприємницької акції протесту проти ухвалення Податкового кодексу планують 22 листопада (в день, коли Податковий кодекс може бути підписаний головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ і переданий на підпис Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ) провести на Майдані Незалежності акцію протесту.

Увечері 22 листопада у разі підписання В.ЯНУКОВИЧЕМ цього закону підприємці планують провести на вулиці Банковій збори першої ініціативної групи з проведення референдуму щодо дострокового припинення повноважень парламенту та Президента.

День Свободи був заснований 19 листопада 2005 року Указом попереднього Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Цей день має відзначатися щорічно 22 листопада.