У Німеччині підвищили пенсійний вік до 67 років

З 2012 року пенсійний вік в Німеччині збільшується з нинішніх 65 до 67 років. Таке рішення 18 листопада прийняв Кабінет міністрів ФРН.

Як повідомляє ТСН, Ангелі Меркель і Кабміну вдалося досягти компромісу з профспілковими лідерами, і рішення уряду про підвищення пенсійного віку навряд чи викличе хвилю протестів.

Проте, нинішнє підвищення вікової планки для німецьких пенсіонерів недостатнє, щоб держава впоралося з виплатою пенсій.

Провідні німецькі економісти пропонують підвищити термін виходу на пенсію до 70 років. В іншому випадку в касах пенсійного страхування просто не вистачить коштів на виплату пенсій.

За словами глави німецького інституту економіки Міхаеля Хютер, з урахуванням збільшення тривалості життя і скорочення чисельності населення пенсія з 70 років повинна розглядатися як реальна перспектива. Тільки таким чином можна буде досягти балансу між працюючими і пенсіонерами.

Нагадаємо, 10 листопада у Франції, незважаючи на численні протести, набув чинності закон про пенсійну реформу, що передбачає підвищення пенсійного віку з 60 до 62 років.