Міські ради Сум і Житомира виступили проти проекту Податкового кодексу

Сумська міська рада 17 листопада за ініціативи фракції «Батьківщина» ухвалила рішення про підтримку резолюції мітингу підприємців, які протестують проти прийняття Податкового кодексу.

Як повідомляє прес-служба “Батьківщини”, резолюція з вимогами підприємців Сумщини адресована Президенту, прем’єр-міністру, голові Верховної Ради, голові Ради підприємців при Кабміні.

Підприємці вимагають від влади, зокрема, відкликати проект Податкового кодексу, який ухвалює провладна парламентська більшість, відмінити обов’язкові пенсійні внески та встановити ставку відрахувань до Єдиного соціального внеску не більше 20% від мінімальної заробітної плати.

Також підприємці Сумщини разом з депутатами Сумської міської ради висловили недовіру уряду України, особисто прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, та вимагають відставки прем’єр-міністра і голови Держкомпідприємництва Михайла БРОДСЬКОГО за цілеспрямовану роботу на знищення малого бізнесу.

Рішення про підтримку вимог мітингувальників ухвалила також Житомирська міська рада.

На своєму сьогоднішньому засіданні міська рада вирішила звернутися до Президента з проханням застосувати вето у разі ухвалення Податкового кодексу. «За» проголосувало 37 з 57 присутніх в залі депутатів.

У документі йдеться про те, що зазначений закон матиме негативні наслідки для держави.

Депутати наголосили, що відповідно до запропонованих норм Податкового кодексу малий та середній бізнес буде нести основне податкове навантаження, а спрощена система зникає як така.