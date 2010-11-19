У ПР кажуть, що українці стали менше курити - і це заслуга Януковича

Народний депутат від Партії регіонів, голова парламентського комітету з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА вважає, що результатом послідовної державної політики Президента Віктора ЯНУКОВИЧА стало зниження табакокуріння в Україні.

Як повідомляє прес-служба народного депутата, про це Т.БАХТЄЄВА заявила у зв`язку Міжнародним днем відмови від куріння, який відзначався 18 листопада.

«Рівень табакокуріння в Україні останнім часом знижується. Це – результат послідовної державної політики Президента України», - сказала депутат.

При цьому вона підкреслила, що в Україні рівень табакокуріння вже давно набув масштаби епідемії, оскільки щорічно до куріння залучаються 500 тисяч молодих людей, фактично починаючи з 11 років.

На думку голови профільного парламентського комітету, куріння значною мірою впливає на рівень захворюваності населення. Так, за останні 25 років поширеність серцево-судинних захворювань (а це в першу чергу – інфаркти, інсульти, гіпертонія) серед населення зросла в три рази, а рівень смертності від них – на 45%. Щорічно діагностується близько 50 тис. випадків інфаркту міокарду. Частота інсультів в Україні перевищує аналогічний показник у розвинених країнах Європи в 11-13 разів.

Т.БАХТЄЄВА висловила переконання, що основними причинами розвитку цих захворювань є вживання тютюну, відсутність фізичної активності й нездорове харчування.

Вона зазначила, що «останнім часом в Україні багато робиться для зниження споживання тютюнових виробів і зменшення їх шкідливої дії на здоров`я населення - суттєво посилено вимоги Закону України «Про рекламу», яким сьогодні заборонено рекламу тютюнових виробів, а також знаків, товарів і послуг у ЗМІ, на зовнішніх носіях; розширено перелік місць, вільних від тютюнового диму, й підвищено розмір штрафу за куріння в недозволеному місці».

Т.БАХТЄЄВА нагадала, що Верховна Рада України максимально використала стратегію підвищення податків на тютюн і за останні два роки чотири рази підвищувала ставки акцизів – із 36 коп. у серпні 2008 року до 2,3 грн. із січня 2010 року. А вже цього року 12 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про чергове підвищення ставок акцизу на тютюнові вироби.

На думку народного депутата, така послідовна державна політика вже дала позитивні результати і, як свідчать дані Держкомстату України, вперше за 10 років серед чоловіків старших 18 років курці становлять меншість – 49%, а в попередні роки ця цифра коливалася від 52 до 54,5%.

«Проте масштаби цього негативного явища, - підкреслила Т.БАХТЄЄВА, - залишаються в країні ще дуже значними. В Україні необхідно застосовувати більш жорсткі заходи в боротьбі з курінням. Усе це ми з народним депутатом України Юрієм КАРМАЗІНИМ і відобразили в законопроекті №6595, який зареєстровано в парламенті. Сподіваємося на розуміння й підтримку його колегами з усіх фракцій Ради. Адже йдеться про здоров`я народу України».

Т.БАХТЄЄВА висловила впевненість, що профілактика табакокуріння та інформування населення про згубну дію тютюну на здоров`я людини «має бути не лише турботою медиків, але й усього суспільства».