Наливайченко називає рішення КС «політичним хабарем»

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО назвав «політичним хабарем” парламенту сьогоднішнє рішення Конституційного Суду, яким дозволяється проведення парламентських виборів у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, він закликав опозицію об’єднатися проти змін до Конституції та проконтролювати особисте голосування депутатами.

«Це - черговий ляпас для правосуддя. Органи держави, покликані захищати законність і справедливість, дедалі більше перетворюються на інструмент нехтування законом і вседозволеності нинішніх можновладців», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зауважив, що цій меті служить і надмірне спрощення процедури голосування за зміни до Конституції України, за один день “протягнуте” більшістю в парламенті і підписане Президентом: «Це відкриває можливості для зміни Основного Закону держави шляхом використання багатого арсеналу фальсифікацій: маніпуляцій із бюлетенями, «голосування» відсутніх депутатів та інших способів обману».

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, у цих умовах головне завдання для опозиції, для усіх небайдужих - скоординувати та об’єднати свої зусилля, щоб не допустити узурпації влади. «Ми вимагаємо від усіх народних депутатів виконати вимоги статті 84 Конституції України: кожен депутат має голосувати особисто. Ми закликаємо усіх парламентаріїв, передусім опозиційних фракцій, не допустити голосування депутатами коаліції «за себе та іншого депутата». Ми маємо проконтролювати, щоб кожен голос був відданий депутатами особисто”, - наголосив голова політради «Нашої України».

Також опозиція має не допустити, щоб голосували «сумісники», які, всупереч статті 78 Конституції, вже кілька місяців поєднують депутатський статус із роботою в органах виконавчої влади. “Вони мають нарешті покласти свій мандат і залишити Верховну Раду”, - підкреслив він.

“Ми закликаємо усіх народних депутатів стати на захист свобод і демократії в країні!» - наголосив голова політради «Нашої України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, Конституційний Суд оголосив, що пропозиція ВР доповнити Перехідні положення Конституції пунктами, відповідно до яких чергові вибори до ВР відбудуться в останню неділю жовтня 2012 року, а вибори Президента - в останню неділю березня 2015 року, відповідають положенням статей 157 та 158 Конституції України.

Тим часом в опозиції наполягають, що чергові вибори до ВР мають проходити 27 березня 2011 року.