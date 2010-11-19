Тимошенко заявляє, що парламент цілком і повністю корумпований

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО називає «принизливим, політично некоректним стосовно країни і нечесним» схвалення народними депутатами змін до Конституції, якими продовжено строк повноважень парламенту VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в інтерв’ю журналістам, коментуючи сьогоднішнє рішення Верховної Ради.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «сьогодні все суспільство спостерігає, що парламент цього скликання став просто корупційним зібранням, парламент цілком і повністю політично корумпований, він не служить державі, не служить народу, а служить, на жаль, великому тіньовому бізнесу, олігархії, яка сьогодні і є владою».

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, «чим скоріше це скликання Верховної Ради припинить своє існування і свою роботу, тим краще для країни».

«Мені не дивно, що ті депутати, які точно знають, що народ їх вдруге не переобере, хапаються за збереження своїх посад у Верховній Раді України, за збереження статусу депутатів», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що фракція “БЮТ-Батьківщина” не голосувала за підтримку цих змін до Конституції.

На зауваження журналістів про те, що 10 народних депутатів із фракції БЮТ таки проголосували за внесення змін до Основного Закону, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Ми, як фракція, не голосували, а ті депутати, які проголосували, мусять персонально відповідати за це перед суспільством».

На запитання, чи виключать цих народних депутатів зі складу фракції БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО не відповіла.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 листопада, ВР попередньо схвалила зміни до Конституції щодо виборів ВР у жовтні 2012 року, Президента – у березні 2015 року.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 305 народних депутатів із 332, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, документ підтримали 179 депутатів від Партії регіонів, 10 – від БЮТ, 41 – від НУ-НС, 26 – від КПУ, 20 – від Блоку Литвина та 29 – позафракційних.