ЄНП засуджує недемократичне проведення виборів в Україні

Європейська народна партія засуджує недемократичне проведення останніх місцевих виборів в Україні.

Про це йдеться в переданій УНІАН резолюції ЄНП, ухваленій сьогодні в Брюсселі.

“Інформація від спостерігачів за виборами і висновки поважних міжнародних організацій та урядів, включаючи уряд США та Верховного представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кетрін ЕШТОН, вказують на те, що місцеві вибори 31 жовтня 2010 не відповідали належній практиці організації та проведення виборів, а також не відповідали стандартам відкритості та чесності”, - наголошують автори резолюції.

На їхню думку, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ та український уряд знову провалили вирішальний тест на демократію. “Ми засуджуємо все більш авторитарні тенденції та політику в Україні, які суперечать заявленим європейським прагненням країни. ЄНП висловлює глибокий жаль щодо регресу демократичних стандартів”, - йдеться в документі.

Крім того, як зазначають в ЄНП, експертні оцінки вказують на те, що влада спробує використати таку ж саму змішану виборчу систему на майбутніх парламентських виборах, але саме ця система стала найбільш кричущим порушенням, яке використовувалось на користь кандидатів від влади.

“Ці вибори продемонстрували відсутність рівних правил гри для всіх політичних партій, які беруть участь у виборах. Спільна заява опозиційних сил України демонструє, що українська влада не дотримується демократичних цінностей та належних стандартів проведення виборчої кампанії та самих виборів. Під час виборчої кампанії, у день виборів та під час встановлення результатів повідомлялось по численні порушення. Найбільшій опозиційній партії «Батьківщина» відмовили в участі у виборах у Львівській та Київській областях, а також великій кількості міст та районів в Луганській, Тернопільській, Кіровоградській та Донецькій областях. Також повідомлялось про масові фальсифікації у Луганську, Харкові та Одесі”, - наголошується у резолюції.

В ЄНП також заявляють, що спроби чинної влади заперечити негативні факти і створити видимість державних органів, які імітують демократичну політику, викликають занепокоєння. “Справжню демократію відстоюють вчинками, а не словами. Всі поважні міжнародні спостерігачі прийшли до висновку, що чинний уряд не вагаючись приступив до придушення громадянського суспільства та політичних опонентів, а також концентрації влади в своїх руках”, - йдеться у резолюції.

Загроза авторитаризму викликає глибоке занепокоєння, тому ЄНП ще раз закликає українську владу визнати це та покласти край антиєвропейській, антидемократичній політиці та практикам.

ЄНП також висловлює жаль з приводу підписання угоди про співпрацю між європейськими соціалістами та правлячою Партією регіонів, а також щодо «результатів» цієї угоди, які включають “покриття недемократичного проведення місцевих виборів”.

Дана резолюція буде передана Президентам Європейської Ради, Європейської Комісії та Європейського Парламенту напередодні Саміту Україна-ЄС, який має відбутись 22 листопада 2010.

Як заявив президент ЄНП Вільфрід МАРТЕНС, «ухвалення цієї резолюції підкреслює загальне розчарування нашої політичної родини тим, як було проведено місцеві вибори в Україні”. Також, за його словами, “ми також глибоко розчаровані сумнівною роллю європейських соціалістів у їхніх намаганнях виконати політичну угоду з Партією регіонів».