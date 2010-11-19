Польський експерт: вибори в 2012 р. вигідні і владі, і опозиції

Проведення парламентських виборів в Україні в 2012 році вигідно як правлячій Партії регіонів, так і опозиції.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він зазначив, що скасування у жовтні конституційної реформи 2004 року створює “комфортні” умови для Партії регіонів для подальшої консолідації влади й підготовки до виборів за два роки.

За словами експерта, правляча партія сподівається, що економічна ситуація в Україні в 2012 році буде кращою за нинішню та наступного року, що дозволить їм здобути більше депутатських мандатів.

Експерт звернув увагу, що останніми днями в Україні пройшли масові акції протесту проти Податкового кодексу, а взимку люди відчують наслідки підвищення цін на газ.

„2011-й рік насправді не найкращий виборчий час для регіонів, тому немає сенсу їх пришвидшувати”, - сказав він.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ зауважив, що опозиційні партії також не мають впевненості у виграші близьких виборів, і, швидше за все, сподіваються на зростання своєї популярності за рахунок погіршення економічної ситуації в Україні.

„Розраховують, що буде втома владою та кожен місяць буде працювати на них”, - сказав він.