Немиря: не може бути інтеграції до ЄС без демократії в Україні

Заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ вважає, що резолюція Політичної асамблеї Європейської народної партії (ЄНП) не шкодить, а навпаки - допомагає євроінтеграції України.

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи схвалену Політичною асамблеєю ЄНП резолюцію щодо ситуації в Україні.

“Помиляються ті, хто вважає, що такого роду резолюції шкодять інтеграції України до ЄС. В чому ця помилка? В тому, що фактично заплющують очі на те, що всі наступні кроки, які буде робити Україна і має робити Україна, вони мають бути підтримані і на рівні Європарламенту, і на рівні країн-членів ЄС, і на рівні Єврокомісії. Якщо не буде цієї багаторівневої підтримки і розуміння справжності намірів і реального, а не надуманого прогресу щодо наближення до ЄС, марно сподіватися, що будуть справжні результати досягнуті”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

За його словами, одностайне прийняття резолюції свідчить про те, що Європейському Союзу та одній з найвпливовіших політичних сил ЄС небайдуже те, що відбувається в Україні.

Крім того, за словами заступника голови партії “Батьківщина”, другим важливим висновком є те, що в нинішній резолюції звертається увага на дуже важливий зв’язок між дотриманням демократичних стандартів всередині країни і європейською перспективою України.

“На жаль, як показали останні місяці, нинішній уряд, Президент, влада не розуміють, на мою думку, принциповість такого зв’язку. Не можна мріяти про інтеграцію справжню до ЄС, не дотримуючись відповідних принципів і стандартів”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Він також висловив переконання в тому, що влада мала б сприймати такий інтерес до України як можливість виправити ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Політична асамблея ЄНП схвалила резолюцію, в якій засудила недемократичне проведення місцевих виборів в Україні.