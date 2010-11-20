“Свобода” заявляє про затримання учасника акції протесту підприємців

Всеукраїнське об’єднання “Свобода” заявляє, що в Хмельницькому міліція затримала активіста акції протесту підприємця Олександра БАРТОШУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, “19 листопада 2010 року без повістки, поблизу торговельного кіоску було затримано активіста акцій протесту О.БАРТОШУКА. При затримані йому повідомили, що хочуть поспілкуватися з ним в якості свідка, однак вже в будівлі МВС його затримали і утримують другу добу”.

У повідомленні зазначається, що “вранці, 20 листопада, затриманому стало погано. Його під міліцейським конвоєм було доставлено в лікарню. Лікарі діагностували гіпертонічну хворобу. Зараз він перебуває в стані після гіпертонічного кризу. А.БАРТОШУК знаходиться в лікарні, його охороняють працівники МВС”.

За даними прес-служби ВО “Свобода”, на допиті в МВС уже побувало більш як 10 учасників акції протесту підприємців. Одна особа – приватний підприємець утримувалася в СІЗО майже дві доби. Її випустили тільки після того, як багатотисячний натовп з майдану Незалежності рушив до будівлі міського управління МВС.