Суддя КС пропонує колегам відмовитися слухати справу щодо указу Ющенка

Суддя Конституційного Суду України Володимир КАМПО запропонував КС припинити провадження за поданням 53 народних депутатів V скликання щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект ухвали він виголосив сьогодні опівдні на пленарному засіданні Суду.

Як зазначається у тексті проекту ухвали, розгляд указу Президента необхідно припинити через невідповідність конституційного подання вимогам Конституційного Суду, непідвідомчості цього подання Конституційному Суду.

Згідно з проектом ухвали, дослідження матеріалів справи свідчить, що справа має виключно політичний характер, а КС не наділений правами вирішувати політичні питання і не має права втручатися у політичну діяльність, зокрема, в діяльність Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Крім того, як зазначив В.КАМПО, рішення КС не вплине на вирішення політичного конфлікту, учасниками якого є Верховна Рада і Кабінет міністрів…, а навпаки може загострити політичне протистояння.

Також у проекті ухвали зазначається, що КС має право припинити провадження у справі, керуючись регламентом Конституційного Суду і Конституцією.

Перед тим, як зачитати проект ухвали, В.КАМПО висловив думку, що розгляд подання перейшов «у чисто політичну сферу». Свої слова він аргументував, зокрема, тим, що представник Верховної Ради у КС Анатолій СЕЛІВАНОВ відмовлявся відповідати на запитання окремих суддів.

Крім того, В.КАМПО стверджував, що А.СЕЛІВАНОВ отримував певні вказівки від окремих народних депутатів V скликання, які присутні в залі суду.

Після виголошення проекту ухвали, голова КС Іван ДОМБРОВСЬКИЙ сказав: «До цього повернемось, коли прийде час».

Конституційний Суд взяв до відома проект цієї ухвали.

У свою чергу, під час перерви до проголошення проекту вищевказаної ухвали, відповідаючи на запитання журналістів, А.СЕЛІВАНОВ сказав, що не відмовляється відповідати на питання суду.

Крім того, він висловив свою думку з приводу заяви п’яти суддів КС про тиск на них, виголошену ними напередодні початку розгляду судом подання щодо конституційності указу Президента.

«Судді до початку засідання КС по цій доленосній справі… висловили свою позицію щодо оскарженого акту… Це говорить, певною мірою, про ставлення до указу Президента», - сказав А.СЕЛІВАНОВ, підкресливши, що до засідання суду за будь-яких умов суддя «не має права висловлювати свою позицію».

Разом з тим А.СЕЛІАНОВ висловив переконання, що дослідження матеріалів справи за поданням ведеться “дуже професійно, а таким чином результат, який ми очікуємо, буде конституційно правовим”.