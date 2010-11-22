Суд заборонив підприємцям мітингувати через Кирила?

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Київської міської державної адміністрації до низки громадських організацій, які подали заявку на проведення мітингів у центрі Києва з 22 по 26 листопада, і тим самим обмежив масові заходи в центральній частині столиці в цей період.

Цю інформацію УНІАН підтвердили в Київській міській держадміністрації.

Так, за інформацією мерії, своєю постановою від 22 листопада суд обмежив проведення акцій з 22 до 26 листопада в центрі столиці Союзу підприємців і роботодавців Криму, Асамблеї громадських організацій малого і середнього бізнесу, Молодіжній громадській організації творче об’єднання «Медіа-простір».

Як зазначається в повідомленні КМДА, до неї надійшло ряд заявок від різних організацій щодо проведення з 22 листопада масових акцій в центрі столиці. Зокрема, такі заявки подали: Союз підприємців і роботодавців Криму, Асамблея громадських організацій малого і середнього бізнесу, МГО ТО «Медіа-простір», Всеукраїнська громадська організація «Коаліція учасників помаранчевої революції». Звернень про необхідність перекриття руху транспорту під час проведення від організаторів не надходило, додали в мерії.

Водночас “у зв’язку з візитами іноземних делегацій з 21 до 24 листопада 2010 року, а також відповідними зверненнями Головного управління МВС України в м. Києві і Управління державної охорони України, міська влада звернулась до Окружного адміністративного суду Києва з позовом про обмеження проведень масових акцій у цей період”, - пояснюють в мерії.

В повідомленні також зазначається, що сьогодні, 22 листопада, о 8.00 на Майдані Незалежності розпочалась акція-протест проти прийняття нового Податкового кодексу України, в якій взяли участь близько 5 тис. осіб. У ході акції її учасники самовільно вийшли на проїжджу частину вулиць Інститутська та Хрещатик, що спричинило ускладнення, а місцями й повне перекриття руху транспорту. Це створило незручностей для киян та гостей Києва, зважаючи на те, що акція відбувалась у робочий день.

Поважаючи права організаторів та учасників масових акцій, Київська міська державна адміністрація закликає їх неухильно дотримуватись чинного законодавства України під час проведення мирних зібрань, не створювати ситуацій, які могли б спровокувати порушення прав та свобод інших громадян, а також громадського порядку в центрі столиці України.

Як повідомляв УНІАН, з 22 до 24 листопада у Києві перебуватимуть з візитом глава Російської православної церкви, патріарх Московський Кирил та предстоятелі і представники усіх помісних православних церков світу. Усі вони з`їжджаються на святкування 75-річчя митрополита Київського і всієї України Володимира.