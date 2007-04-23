У Партії регіонів здогадуються, що ще може витворити Ющенко

Народний депутат, член Партії регіонів Володимир Зубанов вважає, що до кінця тижня КСУ може винести рішення по Указу Президента про розпуск парламенту. Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв`ю кореспонденту ForUm’у.

«Думаю, такий варіант можливий з кількох причин. Перше, питання зрозуміле. Друге, на травневі свята такої активності не буде, всі святкуватимуть, займатимуться городами, тобто, в ці дні в Києві і інших містах, областях не буде таких масових акцій. Ці 10 днів дозволять народу і політикам спокійно подумати, заспокоїтися. Тому, можливо, до 1 травня КС винесе рішення», - сказав парламентарій.

На його думку, представники парламенту в КСУ відмовляються відповідати на питання, тому що не хочуть затягувати судовий процес. «З усього видно, що ці п`ять суддів своїми питаннями просто хочуть потягти час. У них регламенту немає, і вони можуть до безкінечності ставити питання, розмірковувати», - додав Зубанов.

Відповідаючи на питання, чи може зараз КСУ припинити конституційне провадження, нардеп заявив: «Судді вирішуватимуть. Який у них настрій – ніхто не знає.. Виглядає так, що КСУ може свідомо затягувати час, щоб дати можливість двом Вікторам домовитися. Насправді, я вважаю негативним затягування розгляду питання. КС все одно має винести своє рішення, домовляться два Віктор чи ні, тому що нам треба чітко знати, чи має Президент право розпускати ВР. Він далі може сказати, що його не влаштовує Генпрокуратура, що хоче її розпустити, призначити інший якийсь орган. Далі ще щось може утворити. Тому КС має винести своє рішення».