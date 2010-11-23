«Наша Україна» перемогла на виборах до райради Сумщини

Білопільський район - єдиний у Сумській області, де результати виборів до райради засвідчили, що тут, як і на попередніх виборах, за партійними списками перемогла партія «Народний Союз «Наша Україна». Далі йдуть Партія регіонів та «ВО «Батьківщина». Серед мажоритарних кандидатів більшість за ПР, а на другому місці - НСНУ.

Як повідомили УНІАН у Сумській обласній раді, у Білопільському районі від НСНУ висувалися 15 кандидатів у сільські та селищні голови, і 12 із них були обрані.

Голова районної організації НСНУ, голова райради попереднього скликання Сергій ДВОРНІК переконаний, що справа, передусім, - в особистостях.

«І люди вже дивилися не тільки на партію, а й на прізвища. Тому Річанський голова Микола СОЛОДОВНИК отримав 86% голосів, Тетяна ПРОКОПЕНКО у Сергіївці та Володимир КОТЕНКО у Терещенках - понад 70%. Зi 120 наших висуванців до сільських та селищних рад пройшли 92», - розповів С.ДВОРНІК.

За попередніми даними, депутати від НСНУ та «ВО «Батьківщина» знову пропонуватимуть на посаду голови райради кандидатуру С.ДВОРНІКА.

Сам С.ДВОРНІК уже отримав привітання від Віктора ЮЩЕНКА: дізнавшись, як проголосував район, екс-президент зателефонував до Білопілля, аби особисто подякувати «нашоукраїнцям» за ефективну роботу.

Екс-президент України та лідер “Нашої України” В.ЮЩЕНКО розпочинав свою трудову дiяльнiсть саме в Білопільському районі Сумської області.