КС розгляне пропозицію закрити справу за зачиненими дверима

Конституційний суд прийме рішення щодо проекту ухвали судді Володимира КАМПО про закриття провадження щодо указу Президента України про розпуск Верховної Ради у закритій частині розгляду цієї справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у перерві засідання КС повідомила заступник міністра Кабінету міністрів Олена ЛУКАШ. На запитання журналістів, що може означати такий проект ухвали, О.ЛУКАШ відповіла, що суддя В.КАМПО сформував свою позицію щодо указу Президента і заявив про неї.

О.ЛУКАШ додала, що суддя має на це повне право, але мав би це зробити під час закритої частини засідання КС.

Вона також зауважила, що сторони процесу не мають права коментувати такий проект, і рішення щодо нього, згідно із процедуром роботи КС, буде прийнято на закритій частині засідання суду.

Як повідомляв УНІАН, суддя КС В.КАМПО запропонував суду припинити провадження за поданням 53 народних депутатів V скликання щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Відповідний проект ухвали він виголосив сьогодні, 23 квітня, на пленарному засіданні КС.

Як зазначається у проекті ухвали, розгляд указу Президента необхідно припинити через невідповідність конституційного подання вимогам Конституційного Суду, непідвідомчості цього подання Конституційному Суду.

Згідно з проектом ухвали, дослідження матеріалів справи свідчить, що справа має виключно політичний характер, а КС не наділений правами вирішувати політичні питання і не має права втручатися у політичну діяльність, зокрема, в діяльність Кабінету міністрів і Верховної Ради.

Крім того, як зазначив В.КАМПО, рішення КС не вплине на вирішення політичного конфлікту, учасниками якого є Верховна Рада і Кабінет міністрів, а навпаки - може загострити політичне протистояння.

Також у проекті ухвали зазначається, що КС має право припинити провадження у справі, керуючись регламентом Конституційного Суду і Конституцією.